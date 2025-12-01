Reconciliación en puerta: el gesto de Jorge Rial a Luis Ventura

Han pasado ya once años desde que Jorge Rial y Luis Ventura pusieron fin a la sociedad televisiva que mantuvieron por años en el rubro de espectáculos. La ruptura fue descrita como un enfrentamiento de la peor manera, originado cuando Ventura sufrió una crisis personal y Rial lo desvinculó de Intrusos. La justificación de Rial fue que Ventura 'debía guardarse un tiempo', algo que, desde el otro lado, fue interpretado como una traición.

Años de conflictos se sucedieron, incluyendo un intento fallido de reconciliación en 2022 que "quedó en la nada". El conflicto escaló el año pasado cuando Rial denunció a Ventura por el supuesto intento de 'manipulación' de Morena Rial. Esto llevó a Ventura a declarar que jamás volvería a meterse con ellos.

No obstante, el panorama cambió la semana pasada. A propósito de la entrega de los premios Martín Fierro de Cable, Rial demostró un "cambio notorio de actitud". Primero, dio a entender que asistiría a la ceremonia, a pesar de sus críticas previas a la entidad. Aunque finalmente pegó el faltazo, el gesto que generó las mayores especulaciones fue el 'like' que puso a una foto de Luis Ventura.

Facundo Ventura, el hijo de Luis, no dejó pasar este movimiento y lo subió a su propio Instagram. La reacción de Facundo al ver el gesto de Rial fue clara: "¿Hay alguien con ganas de hacer las paces?". Sin embargo, el joven periodista "sabe perfectamente que por el lado de su papá, esa relación no tiene vuelta atrás".