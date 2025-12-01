Shakira reveló qué fue lo peor de su separación de Piqué

Shakira ofreció una entrevista exclusiva a Marley para el programa Por el Mundo en la pantalla de Telefe. Durante la conversación, la artista se sinceró sobre el impacto de su separación del exfutbolista Gerard Piqué, revelando cómo este doloroso capítulo se convirtió en el motor de su nueva producción musical.

Al ser consultada por el conductor sobre cómo había afrontado la ruptura, Shakira manifestó que el proceso resultó ser una profunda transformación personal y artística. La estrella del pop detalló la secuencia emocional que experimentó, declarando: “Fue una transmutación. Pasar de la frustración, rabia, dolor y tristeza para transformarlo en arte, creatividad, inspiración”.

Publicidad

La creación musical, según la propia artista, no solo fue un ejercicio catártico individual, sino que se extendió a quienes la escuchan. Shakira subrayó la conexión que sintió con sus seguidores durante este período: “Me ayudó a sanar y creo que mucha gente sanó conmigo. Me sentí acompañada y eso fue lo más bonito".

Para finalizar la temática de la separación, la cantante también reflexionó sobre las relaciones personales que se fortalecieron tras la experiencia. La artista mencionó la importancia de quienes la rodearon y la constancia de su vínculo con sus seguidores. Shakira concluyó: “Descubrir los amigos verdaderos que tengo y los que están en el camino de la música, además del público con el que tengo una historia de amor desde hace muchos años, quizás la historia de amor más larga que he tenido”.