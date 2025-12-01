El fútbol argentino vuelve a entregar un escenario difícil de imaginar años atrás: River Plate depende exclusivamente de que Boca Juniors sea campeón del Torneo Clausura para poder disputar la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Un desenlace inesperado para un Millonario que, tras un año irregular, terminó cuarto en la tabla anual, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, y que había quedado con varias vías abiertas para llegar al máximo certamen continental. Hoy, solo queda una… y es la menos pensada.

La derrota en el Superclásico por la fecha 15, sumada a la igualdad ante Vélez y la posterior caída frente a Racing en los octavos de final, dejaron a River sin posibilidades de clasificar por mérito propio. Desde entonces, debía esperar que otros equipos liberaran un cupo, una serie de combinaciones que terminó desmoronándose una a una.

Las esperanzas millonarias dependían de Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors, y luego se sumó Lanús, campeón de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el Canalla cayó ante Estudiantes, el Granate perdió con Tigre y Argentinos fue eliminado este domingo por Boca, que se metió en semifinales con un triunfo 1-0.

El Xeneize, dirigido por Claudio Úbeda, quedó como el único equipo capaz de liberar el cupo necesario para que River acceda a la Libertadores. En Núñez, la situación genera sentimientos cruzados: el histórico rival es hoy la única esperanza.

El camino que le queda a Boca

A Boca le restan dos partidos —uno de ellos en la Bombonera— para coronar un cierre de año muy por encima del irregular rendimiento que mostró en gran parte de 2025. Si el Xeneize se consagra campeón, River ingresará a la Fase 2 de la Libertadores, una instancia de riesgo que el propio Boca conoce bien: perder allí implica quedar eliminado sin acceder siquiera a la fase de grupos.

Si el Millonario gana esa llave, avanzará a la Fase 3; si pierde, quedará afuera de toda competencia internacional.

El otro escenario: volver a la Sudamericana

Si Boca no obtiene el título, River disputará la Copa Sudamericana 2026, torneo que ganó en 2014 en el inicio del exitoso ciclo de Marcelo Gallardo. Sería su regreso al certamen tras su última participación en 2015, cuando cayó en semifinales frente a Huracán, antes de viajar al Mundial de Clubes.

En un cierre de año tan sorprendente como futbolero, River deberá mirar de reojo cada paso de Boca. Y, por única vez, cruzar los dedos para que su eterno rival levante la copa.