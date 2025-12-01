Luciano Castro y Griselda Siciliani en la calle: por qué perdieron su casa

El proyecto más ambicioso y deseado de Luciano Castro y Griselda Siciliani ha recibido un golpe demoledor. El anhelo de la pareja de levantar su propia casa frente al mar en la localidad de Mar de Cobo, Partido de Mar Chiquita, se está desmoronando tras una inesperada decisión política: el Concejo Deliberante no solo ratificó las restricciones previas, sino que habría ido más allá, retirándoles el permiso de obra.

La peor noticia llegó el pasado viernes 28 de noviembre por la tarde, en el marco de una controversial sesión del órgano legislativo local. El periodista Luis Bremer, en declaraciones para el programa "Desayuno Americano", brindó detalles sobre la jornada. "Se obtuvo el quorum a último momento y se aprobaron un montón de obras para comercializar la zona, entre ellas, la construcción de nuevos balnearios sustentables en la zona. Sin embargo, a ellos no los autorizaron a construir la casa. Parece un ensañamiento", sentenció Bremer, poniendo de manifiesto la sensación de injusticia que rodea al caso.

El calvario burocrático de los actores comenzó después de un inicio prometedor. Castro y Siciliani adquirieron el terreno en marzo de este año, y poco después, presentaron la documentación y planos correspondientes, recibiendo la luz verde inicial para comenzar la edificación. Sin embargo, apenas dos meses más tarde, un cambio en la reglamentación municipal impuso la primera limitación: se les impedía construir a más de seis metros de altura.

Los protagonistas consideraron la medida como injusta, lo que los motivó a presentar una apelación formal. La respuesta a esta acción ha resultado ser un revés aún más grave para sus aspiraciones: el Concejo Deliberante no solo mantuvo la restricción sobre la altura, sino que, según trascendió, se les habría retirado de forma definitiva el permiso de obra. La decisión del municipio pone un freno total y, hasta el momento, definitivo a la construcción de la casa soñada de Griselda Siciliani y Luciano Castro.