La protesta que un grupo de trabajadores desocupados inició este lunes en la puerta de la CGT volvió a exponer un reclamo que arrastran desde hace más de dos años: sentirse desplazados del circuito laboral minero en su propia provincia. La manifestación, encabezada por Renzo Bedini, representante de los desmpleados autoconvocados, apuntó a que se contrata a extranjeros y no a los sanjuaninos que bsucan desesperados un trabajo.

Según explicó Bedini a DIARIO HUARPE, los integrantes del grupo mantienen una preocupación central: la presunta incorporación de personal de otras provincias y países. En sus palabras, “tenemos compañeros dentro de las empresas que nos confirman la diferencia de trabajadores foráneos que hay, mendocinos y chilenos, y nadie controla cuántos sanjuaninos realmente contratan”. El dirigente sostuvo que han intentado elevar esta inquietud en diversas instancias oficiales, sin resultados satisfactorios.

El referente aseguró que las gestiones realizadas ante organismos estatales no han tenido respuestas concretas. “Hemos mantenido conversaciones esporádicas con autoridades, pero ninguna derivó en una solución efectiva”, afirmó al dejar en claro que la falta de avances los llevó a trasladar su reclamo a la sede sindical. Agregó que “no hay una entidad que respalde formalmente a quienes llevamos años sin empleo, ni auditorías que verifiquen la distribución de los puestos”.

El grupo está conformado por unas 150 personas que se turnan para asistir a las manifestaciones, debido a que muchos realizan trabajos temporarios o actividades independientes para sostenerse. “Llevamos más de dos años sin trabajo estable y tenemos experiencia en diferentes proyectos mineros”, señaló Bedini. Entre los desocupados, detalló, hay soldadores, choferes, camioneros, albañiles, plomeros y operarios con trayectoria comprobada. “Casi todos estamos en la misma situación: trabajamos, cumplimos y quedamos afuera sin explicación”.

Uno de los episodios más sensibles fue relatado por el propio vocero, quien recordó su salida del proyecto Tambolar. Aseguró haber trabajado allí una semana sin alta laboral y afirmó que desde el entorno sindical recibió una promesa que nunca se cumplió. Según explicó, “se me ofreció un puesto a cambio de no denunciar irregularidades, pero esa propuesta quedó en nada y derivó en mi desempleo actual”. El caso, aseguró, refleja una modalidad que se repite entre varios compañeros.

La falta de una bolsa de trabajo clara y accesible es otro de los puntos que motiva la protesta. Bedini indicó que cada intento de registrarse en circuitos formales termina con la misma respuesta: que el ingreso depende exclusivamente del sindicato. “Nos dicen que lo que manejan el trabajo son ellos, y eso nos deja completamente indefensos”, afirmó al describir un sistema que considera poco transparente.

La jornada terminó de forma pacífica, aunque con una advertencia. Los manifestantes aseguraron que volverán cuantas veces sea necesario para evitar que su reclamo quede invisibilizado. En palabras de Bedini, buscan que “alguien asuma la responsabilidad de garantizar igualdad de oportunidades y priorizar a quienes vivimos y trabajamos históricamente en San Juan”.