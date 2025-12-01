Chimbas inició los festejos por su 112° aniversario con el lanzamiento del concurso fotográfico “Historias que viven en Chimbas”, una convocatoria cultural que busca reunir imágenes que reflejen la identidad, los paisajes y la evolución del departamento. La propuesta es gratuita, está destinada a mayores de 18 años y permite la participación de fotógrafos profesionales y aficionados.

El certamen invita a retratar espacios, obras y escenas cotidianas que forman parte de la memoria colectiva chimbera. Entre los lugares destacados para capturar, sobresalen las nuevas intervenciones urbanas, como la recientemente inaugurada Plaza del Barrio Los Tamarindos, así como rincones tradicionales que forman parte de la historia local.

La iniciativa apunta a fortalecer el sentido de pertenencia y preservar, a través de la fotografía, registros que documenten el crecimiento urbano y comunitario del departamento. Las imágenes seleccionadas podrán integrar una muestra itinerante y serán incorporadas al archivo fotográfico patrimonial del municipio.

Los participantes podrán elegir entre dos categorías al momento de inscribirse. La primera corresponde a profesionales, quienes competirán por un primer premio de $500.000 y un segundo premio de $250.000.

La segunda categoría está destinada a aficionados y aficionadas. En este caso, el primer premio será de $300.000, mientras que el segundo lugar recibirá $150.000.

Además, el jurado otorgará menciones honoríficas. La recepción del material estará abierta hasta el 5 de diciembre y las inscripciones se realizan de manera online, sin costo. Para más información o consultas: chimbasconcursoaniversario@gmail.com o al WhatsApp: 2646245382.

Desde la Subsecretaría de Comunicación destacaron que la propuesta forma parte de una agenda de actividades que buscan celebrar la historia y el presente de Chimbas, poniendo en valor el registro visual como herramienta cultural y comunitaria.