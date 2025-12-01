La gran mentira de Ian Lucas tras su romance con Evangelina Anderson

El clima en el estudio de MasterChef se quebró abruptamente cuando Damián Betular expuso a Ian Lucas frente a todo el equipo. Este momento de tensión ocurrió justo cuando el participante ya era el centro de los rumores que circulaban en los camarines, y el reality venía cargado de alianzas inesperadas y conflictos.

Todo comenzó cuando el jurado se aproximó a la estación de trabajo de Ian y notó algo extraño, lo que lo llevó a revisar el cuaderno que el influencer utilizaba como parte de su set de trabajo.

La tensión aumentó de inmediato mientras Ian intentaba dar una justificación ante la mirada inquisitiva del chef. "No lo uso, está todo acá", dijo el participante señalándose la cabeza, buscando que su frase sonara firme. Betular, sin aceptar la explicación, respondió con una pregunta corta que congeló el aire en la cocina: "¿No lo usas?".

La escena se volvió más picante con la intervención de Marixa Balli, quien observaba la situación. Con claridad, la observadora soltó lo que veía desde su lugar: "No lo usa, mirá". Este aporte fue suficiente para provocar murmullos y convertir el episodio en uno de los más comentados de la jornada.

En un intento por descomprimir, Ian realizó un comentario en tono de chiste que terminó potenciando el revuelo. "Ese cuaderno es de decoración, lo compré en El Rincón del Vago", admitió entre risas tensas, mientras las miradas se cruzaban detrás de cámara.