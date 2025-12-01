Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) informó que desde diciembre, el último mes del año, rige una actualización del 8 por ciento en las tarifas de los servicios de agua potable y cloacas en San Juan. La medida impacta tanto en usuarios domiciliarios como en comercios e industrias.

De acuerdo con la resolución oficial, quienes cuenten con ambos servicios, agua potable y cloacas, abonarán desde ahora 26.795 pesos mensuales, sin incluir IVA. En tanto, aquellos usuarios que solo tengan servicio de agua o de cloacas pagarán alrededor de 14.633 pesos.

Además, se detallaron los nuevos valores vigentes, también sin el impuesto al valor agregado. El servicio de agua potable tendrá un costo de 14.633 pesos, mientras que el de cloacas se fijó en 14.633 pesos. Para quienes reciben ambos servicios, el monto asciende a 26.795 pesos.

En el caso del sector comercial e industrial, la tarifa sin recargo quedó establecida en 17.995 pesos, mientras que aquellos que corresponden al régimen con recargo del 25 por ciento pagarán 22.339 pesos. Para el recargo del 300 por ciento, la tarifa asciende a 71.473 pesos.

Los jubilados y pensionados también tendrán nuevos valores diferenciados. Para el servicio de agua potable, la tarifa será de 10.242 pesos, y para quienes cuentan con agua y cloacas, el monto a abonar será de 18.744 pesos.