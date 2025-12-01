Salió a la luz qué famosa odia con toda su alma a Wanda Nara

La cocina de MasterChef Celebrity (Telefe) se convirtió este domingo en el escenario de un cruce cargado de humor y revelaciones inesperadas. Wanda Nara, conocida por su curiosidad sin filtro, no dudó en abordar a Sofía Gonet, apodada "La Reini", para interrogarla sobre su situación sentimental con su ex pareja, Homero Pettinato.

La conductora fue directa al grano cuando la participante se acercó con su plato. "Lo que me interesa, Reini, saber es si volviste o no con tu ex", disparó Wanda. La influencer, sin titubeos, afirmó: "No, no volví. No quiero volver tampoco, eh. No, no volvimos".

Ante la insistencia de Nara —"Pero se ven"—, Gonet aclaró el panorama de su vínculo: "No, no, no. Somos amigos, nos llevamos bien". La empresaria comentó: "Ah, se encuentran, pero...", a lo que Sofía explicó la dinámica de su relación posruptura: "No, hablamos ahí, buena onda, nos reímos de algunas cosas, seguimos bloqueados. Un día nos odiamos, al otro nos amamos".

El estado de bloqueo en redes sociales intrigó a Wanda. "¿Cómo hablan si están bloqueados?", preguntó la conductora. Sofía detalló que el bloqueo es solo en Instagram, mientras que "de WhatsApp hablamos". Cuando Nara repreguntó sobre la diferencia —"¿En qué cambia?"—, la participante aclaró: "De Instagram no, porque él no él no quiere ver mis posteos. Viste que yo hago posteos un poco... a veces arriba de unos brasileros y esas cosas".

"Ah, le duele", interpretó Wanda. Pero Sofía lo negó: "No, él no ve nada mío. No le gusta ver cosas mías". La conductora insistió —"¿No nos ve?"— y Gonet fue categórica: "No".

El momento de mayor tensión (y risas) llegó cuando Wanda desafió: "Yo lo voy a invitar al programa". La respuesta de Sofía fue lapidaria: "No creo que venga porque no te quiere mucho". La reacción de Nara fue de sorpresa inmediata: "¿Cómo? Entonces es un falso". Gonet no se quedó callada: "No, si vos fuiste al programa y le dijiste cualquier barbaridad". Wanda se defendió recordando su versión de los hechos: "Yo lo traté piojoso porque vos me dijiste eso". La escena cerró con el humor de uno de los chefs, quien corrigió: "Pulgoso, pulgoso".