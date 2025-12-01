Quién es la actriz internacional que elogió a Adrián Suar

Una ola de orgullo sacudió al mundo del cine argentino tras la declaración inesperada de una de sus estrellas más famosas. En la alfombra del Marrakech International Film Festival, Anya Taylor-Joy, una figura codiciada de Hollywood, confesó su predilección por una comedia nacional, revolucionando el sector.

La actriz, que conserva aún cierto acento porteño cuando habla con su familia, se refirió a Un novio para mi mujer, película protagonizada por Adrián Suar y Valeria Bertuccelli. Esta comedia romántica, escrita por Pablo Solarz y dirigida por Juan Taratuto, se estableció como un éxito clásico del cine argentino en 2008.

El elogio llegó sin aviso, dándole un peso enorme a la revelación. Anya Taylor-Joy evocó sus años de infancia en Buenos Aires al declarar: “Recuerdo mirar con mis padres ‘Un novio para mi mujer', realmente me encantaba”.

Adrián Suar, quien es también el director de programación de El trece, no ocultó su inmensa alegría. Al ver el guiño internacional, el actor y productor reposteó el fragmento de la entrevista en sus historias de Instagram, manifestando con una "sonrisa de oreja a oreja" su profundo orgullo. La admiración no provenía de un colega, sino de una estrella global declarando que una de sus películas era su favorita de la infancia.