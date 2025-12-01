Nuevo fracaso de El Trece: los bajos números de Las chicas de la Culpa

El fenómeno teatral de "Las chicas de la culpa" dio el salto a la pantalla de Canal 13 con un ciclo de especiales que tenía a Adrián Suar como invitado de honor para el primer programa.

¿Hubo aceptación o pasó sin pena ni gloria? Teniendo en cuenta los números de la televisión abierta actual, la propuesta fue muy bien recibida por la gente. El ciclo, que combina entrevistas, improvisación, monólogos de humor y un intercambio especial entre las cuatro comediantes y el invitado, demostró tener una fuerte convocatoria inicial.

Para este gran debut, las protagonistas fueron Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias, quienes lograron convencer al productor de sentarse en el banquillo. El ciclo arrancó marcando 7,4 puntos de rating y se ubicó como líder de su franja.

Sin embargo, Suar y el elenco de "Las chicas de la culpa" debieron enfrentarse a una competencia feroz. Con el correr de los minutos, el número fue bajando ya que en la vereda opuesta, Telefe puso al aire la entrevista que Marley le hizo a Shakira en el marco de "Las mujeres ya no lloran World Tour".