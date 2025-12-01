Un auto chocó a tres motos y los conductores están en terapia intensiva

El violento siniestro ocurrido días atrás en Rawson, donde "un auto que intentó sobrepasar a otro terminó chocando de frente contra tres motocicletas", continúa dejando graves consecuencias para los involucrados. Con el correr de las horas, "se conocieron los partes médicos actualizados de las víctimas".

El choque frontal se registró en la calle Abraham Tapia durante la madrugada del sábado. La tragedia se desató cuando el conductor del vehículo, un Renault Kwid, "habría realizado una maniobra indebida e impactado de lleno contra las motos que circulaban de frente, provocando heridas gravísimas en sus ocupantes".

Publicidad

El conductor del automóvil fue identificado como Pablo López Montaño, de 28 años. Las víctimas que se trasladaban en los rodados menores fueron identificadas como: Matías Sosa (40) y Osvaldo Sosa (38) a bordo de una moto Yamaha 150cc; Miguel Sosa (41) y su hijo de 13 años, en una moto Maverick 110cc; y Juan Narváez (24), quien conducía una moto Guerrero 110cc.

Miguel Sosa (41), en tanto, "continúa internado en terapia intensiva". Los profesionales consideran su caso como "el caso más delicado de todos" y "monitorean su evolución hora a hora".

Publicidad

Matías Sosa (40) es "uno de los más comprometidos". Presenta "fractura de cadera", por lo que "le colocaron un tutor externo hasta poder concretar la operación programada". Además, "padece fractura de antebrazo derecho". La gravedad de la lesión sufrida fue tal que los médicos "debieron realizarle la amputación de un testículo". Un reporte previo indicó que "a uno de los damnificados le tuvieron que extirpar un testículo y espera ser operado".

Wilson Sosa "sufrió politraumatismos en varias partes del cuerpo". Por el momento, "no requirió cirugías". El damnificado "permanece internado bajo observación".

Publicidad

Osvaldo Emanuel Sosa (38) fue el único en recibir el alta, lo que sucedió "ese mismo sábado a las 19 horas", después de "permanecer internado en observación por politraumatismos".