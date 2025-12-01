Luciana Salazar habló a fondo de sus romances con Messi y Luis Miguel

Luciana Salazar se sinceró sobre sus affaires de pasado y blanqueó su vida sentimental. Si bien mantuvo una larga y conflictiva relación con Martín Redrado, con quien al día de hoy enfrenta una batalla legal, a la exvedette se le han adjudicado otros romances con celebridades, políticos y deportistas.

Aunque Salazar elige ser bastante reservada en cuanto a sus parejas, siempre sonó con fuerza la versión de que tuvo affaires con figuras como Máximo Kirchner, Facundo Moyano, Luis Miguel y Lionel Messi, entre otros. En un diálogo íntimo con Héctor Maugeri en el ciclo de entrevistas para +CARAS, la modelo decidió romper el silencio y confirmar una de estas versiones.

Cuando el periodista le preguntó si estuvo con el cantante mexicano, Luli respondió sin rodeos: “Sí, estuve con él. Me estás preguntando pero a mí no me gusta hablar de mi vida”. Luego, Salazar sumó que es “complicada para hacer públicos mis afectos”.

El conductor de la entrevista fue por más e indagó sobre el futbolista: “¿Estuviste en algún momento cuando la relación de su novia se había dispersado con Lionel Messi?”. La pregunta pareció incomodar a la mediática, quien lanzó: “¿Por qué? Me hacés cada pregunta”.

Salazar continuó diciendo que hay muchos mitos y que le han inventado romances que son "mucho más random" y que nada tienen que ver. Sobre estos rumores, afirmó: “No, no puedo contar. Hay muchos más mitos y hay mucho más random, así que decís ´me inventaron y nada que ver´. mucho . no los conozco”.

En específico, la mediática negó rotundamente conocer a Máximo Kirchner, señalando que en su momento se dijo que ella estaba con él porque hablaba de política y se pensaba que tenía “atrás un hombre que me estaba dando letra”. Luciana Salazar recalcó: “Y a parte a Máximo Kirchner ni lo conozco”. Aclaró que la única persona que conoce de esa familia es Elena, la nieta, porque su prima Julieta salía con Vaca Narvaja, el padre de la niña.

De esta manera, aunque negó casi todos los romances adjudicados, Salazar dejó en claro que Luis Miguel sí pasó por su vida sentimental y, con su respuesta evasiva, "plantó la duda con Messi".