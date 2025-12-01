San Juan consolidó un avance clave en su política de economía circular tras concretar la primera venta de residuos electrónicos procesados en el Parque de Tecnologías Ambientales (PTA). Se trata de dos lotes de materiales recuperados del tratamiento de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos): 1.400 kilogramos de plaquetas verdes y 1.190 kilogramos de plaquetas madre, que fueron adquiridos por la empresa Ecometal, especializada en reprocesamiento de metales y componentes electrónicos.

Este logro representa la primera vez que la provincia consigue colocar en el mercado materiales derivados del desarmado de aparatos electrónicos, un circuito que durante años estuvo inconcluso debido a la dificultad de encontrar compradores para este tipo de residuos. Con la operación concretada, se reduce de manera significativa la acumulación de chatarra electrónica y se afianza un modelo de gestión sostenible.

Un circuito que comienza a cerrarse

La gestión de RAEE en San Juan se realiza de forma diferenciada del resto de los residuos que llegan al PTA, que promedian unas 750 toneladas diarias. Los aparatos electrónicos arriban al predio a partir de campañas de recolección y solicitudes de instituciones. Un ejemplo reciente fue la campaña coordinada por el Colegio Central Universitario en septiembre, que logró reunir 7 toneladas de material reciclable, evidenciando el creciente compromiso ciudadano.

Una vez en el PTA, los equipos atraviesan un doble proceso:

Refuncionalización: se recuperan computadoras y dispositivos aún operativos, que luego son destinados a organismos públicos, escuelas, fuerzas de seguridad y entidades sociales. Esta reutilización permite que instituciones accedan a tecnología útil para tareas educativas y administrativas.

Desarme y clasificación: aquellos materiales que ya no pueden reutilizarse se desarman pieza por pieza. De allí surgen componentes como carcasas, metales y especialmente plaquetas electrónicas, las partes de mayor valor en el mercado de reciclaje y protagonistas de esta primera venta histórica.

Economía circular en marcha

La concreción de esta operación marca un antes y un después en la estrategia ambiental de la provincia. Los residuos correctamente separados y clasificados recuperan valor y vuelven al circuito productivo, fortaleciendo la economía circular impulsada por el Gobierno de San Juan.

Además, existe un punto limpio disponible en el estacionamiento del supermercado VEA, ubicado en el Shopping del Bono, donde se pueden depositar celulares, computadoras y otros aparatos en desuso. Esta herramienta facilita que los residuos electrónicos no queden almacenados en los hogares, fomentando su incorporación a cadenas de reciclaje que hoy muestran resultados concretos como esta primera venta provincial.

San Juan avanza así hacia un modelo más sustentable, eficiente y comprometido con el cuidado del ambiente