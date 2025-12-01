En el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH, que se conmemora cada 1 de diciembre, el Ministerio de Salud organizó una serie de operativos gratuitos de testeo de VIH, sífilis y hepatitis en distintos puntos de la provincia.

Los controles están destinados a toda la población, tengan o no obra social, y se realizan en forma confidencial, gratuita y con resultados en pocos minutos. El objetivo es reforzar el acceso al diagnóstico temprano y promover la prevención.

Operativo central en el Hospital Rawson

El 1 de diciembre, de 8 a 17 horas, se realizarán testeos en el Hospital Guillermo Rawson bajo el siguiente esquema:

De 8 a 13 horas: Consultorios Externos de Adultos – Infectología, consultorios 23 y 24.

De 14 a 17 horas: Consultorio de Testeo, ubicado en ex urgencias (Avenida General Paz, antes de Estados Unidos)

El operativo es organizado por el Servicio de Infectología y el Servicio de Laboratorio Central del hospital.

Testeo y vacunación en Conte Grand

El 4 de diciembre, de 17 a 21, habrá test rápido de VIH, ITS y sífilis, además de vacunación, en el Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras).

Participarán equipos de Nutrición, Enfermería, Salud Mental, Salud Sexual y Adolescencia, Programa de Control de la Tuberculosis y el Programa de Inmunizaciones.

Operativos en toda la provincia

Además del Rawson y Conte Grand, las Zonas Sanitarias I, III, IV y V llevarán adelante actividades de testeo, consejería y charlas en centros de salud, CIC y hospitales departamentales.

Zona Sanitaria I

Habrá jornadas del 1 al 6 de diciembre en centros de salud de Capital, Santa Lucía, Chimbas y 9 de Julio, con testeo rápido, charlas y consejería.

Incluye puntos como:

Municipalidad de la Capital

CAPS Ibone Silva (Santa Lucía)

CAPS Cabral de la Colina (9 de Julio)

CAPS Dr. Alfonso Barassi (Capital)

CAPS Mariano Moreno (Chimbas)

CAPS Villa Marini (Santa Lucía)

Zona Sanitaria III

Los operativos se realizarán en Albardón, Iglesia y Jáchal, con actividades del 1 al 5 de diciembre.

Entre los centros designados figuran:

Hospital Dr. Tomás Perón

Hospital Dr. J. Giordano

CAPS Bella Vista, Tudcum, Iglesia, Colola, Angualasto

Hospital de Huaco, CAPS Niquivil, CAPS Mogna, CAPS Pampa Vieja

Zona Sanitaria IV

Se suman jornadas en Rivadavia, Zonda y Calingasta con charlas, actividades educativas, distribución de preservativos y testeo rápido.

Puntos destacados:

CAPS Rodríguez Pinto

Parque Rivadavia

CAPS Aramburu

CAPS Lote 53

Hospital Barreal

Zona Sanitaria V

Habrá testeo y actividades preventivas en Rawson, entre ellos: