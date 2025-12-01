Publicidad
Publicidad

Provinciales > Toda la semana

Salud habilitó distintos puntos de testeos gratuitos por el Día del VIH

El Ministerio de Salud realizará testeos gratuitos de VIH, sífilis y hepatitis en distintos puntos de la provincia. Es sin turno previo y con resultados en cuestión de minutos.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El operativo incluirá controles, consejería y entrega de preservativos en centros de salud de toda la provincia.

En el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH, que se conmemora cada 1 de diciembre, el Ministerio de Salud organizó una serie de operativos gratuitos de testeo de VIH, sífilis y hepatitis en distintos puntos de la provincia.

Los controles están destinados a toda la población, tengan o no obra social, y se realizan en forma confidencial, gratuita y con resultados en pocos minutos. El objetivo es reforzar el acceso al diagnóstico temprano y promover la prevención.

Publicidad

Operativo central en el Hospital Rawson

El 1 de diciembre, de 8 a 17 horas, se realizarán testeos en el Hospital Guillermo Rawson bajo el siguiente esquema:

  • De 8 a 13 horas: Consultorios Externos de Adultos – Infectología, consultorios 23 y 24.
  • De 14 a 17 horas: Consultorio de Testeo, ubicado en ex urgencias (Avenida General Paz, antes de Estados Unidos)

El operativo es organizado por el Servicio de Infectología y el Servicio de Laboratorio Central del hospital.

Publicidad

Testeo y vacunación en Conte Grand

El 4 de diciembre, de 17 a 21, habrá test rápido de VIH, ITS y sífilis, además de vacunación, en el Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras).

Participarán equipos de Nutrición, Enfermería, Salud Mental, Salud Sexual y Adolescencia, Programa de Control de la Tuberculosis y el Programa de Inmunizaciones.

Publicidad

Operativos en toda la provincia

Además del Rawson y Conte Grand, las Zonas Sanitarias I, III, IV y V llevarán adelante actividades de testeo, consejería y charlas en centros de salud, CIC y hospitales departamentales.

Zona Sanitaria I

Habrá jornadas del 1 al 6 de diciembre en centros de salud de Capital, Santa Lucía, Chimbas y 9 de Julio, con testeo rápido, charlas y consejería.
Incluye puntos como:

  • Municipalidad de la Capital
  • CAPS Ibone Silva (Santa Lucía)
  • CAPS Cabral de la Colina (9 de Julio)
  • CAPS Dr. Alfonso Barassi (Capital)
  • CAPS Mariano Moreno (Chimbas)
  • CAPS Villa Marini (Santa Lucía)

Zona Sanitaria III

Los operativos se realizarán en Albardón, Iglesia y Jáchal, con actividades del 1 al 5 de diciembre.
Entre los centros designados figuran:

  • Hospital Dr. Tomás Perón
  • Hospital Dr. J. Giordano
  • CAPS Bella Vista, Tudcum, Iglesia, Colola, Angualasto
  • Hospital de Huaco, CAPS Niquivil, CAPS Mogna, CAPS Pampa Vieja

Zona Sanitaria IV

Se suman jornadas en Rivadavia, Zonda y Calingasta con charlas, actividades educativas, distribución de preservativos y testeo rápido.
Puntos destacados:

  • CAPS Rodríguez Pinto
  • Parque Rivadavia
  • CAPS Aramburu
  • CAPS Lote 53
  • Hospital Barreal

Zona Sanitaria V

Habrá testeo y actividades preventivas en Rawson, entre ellos:

  • CAPS Elio Cantoni
  • CAPS Cristo Rey
  • CAPS Colonia Rodas
  • CIC Médano de Oro
  • CAPS Valle Grande
  • CAPS Río Blanco
  • CIC Villa Angelica
  • Centro René Favaloro

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS