Salud habilitó distintos puntos de testeos gratuitos por el Día del VIH
POR REDACCIÓN
En el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH, que se conmemora cada 1 de diciembre, el Ministerio de Salud organizó una serie de operativos gratuitos de testeo de VIH, sífilis y hepatitis en distintos puntos de la provincia.
Los controles están destinados a toda la población, tengan o no obra social, y se realizan en forma confidencial, gratuita y con resultados en pocos minutos. El objetivo es reforzar el acceso al diagnóstico temprano y promover la prevención.
Operativo central en el Hospital Rawson
El 1 de diciembre, de 8 a 17 horas, se realizarán testeos en el Hospital Guillermo Rawson bajo el siguiente esquema:
- De 8 a 13 horas: Consultorios Externos de Adultos – Infectología, consultorios 23 y 24.
- De 14 a 17 horas: Consultorio de Testeo, ubicado en ex urgencias (Avenida General Paz, antes de Estados Unidos)
El operativo es organizado por el Servicio de Infectología y el Servicio de Laboratorio Central del hospital.
Testeo y vacunación en Conte Grand
El 4 de diciembre, de 17 a 21, habrá test rápido de VIH, ITS y sífilis, además de vacunación, en el Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras).
Participarán equipos de Nutrición, Enfermería, Salud Mental, Salud Sexual y Adolescencia, Programa de Control de la Tuberculosis y el Programa de Inmunizaciones.
Operativos en toda la provincia
Además del Rawson y Conte Grand, las Zonas Sanitarias I, III, IV y V llevarán adelante actividades de testeo, consejería y charlas en centros de salud, CIC y hospitales departamentales.
Zona Sanitaria I
Habrá jornadas del 1 al 6 de diciembre en centros de salud de Capital, Santa Lucía, Chimbas y 9 de Julio, con testeo rápido, charlas y consejería.
Incluye puntos como:
- Municipalidad de la Capital
- CAPS Ibone Silva (Santa Lucía)
- CAPS Cabral de la Colina (9 de Julio)
- CAPS Dr. Alfonso Barassi (Capital)
- CAPS Mariano Moreno (Chimbas)
- CAPS Villa Marini (Santa Lucía)
Zona Sanitaria III
Los operativos se realizarán en Albardón, Iglesia y Jáchal, con actividades del 1 al 5 de diciembre.
Entre los centros designados figuran:
- Hospital Dr. Tomás Perón
- Hospital Dr. J. Giordano
- CAPS Bella Vista, Tudcum, Iglesia, Colola, Angualasto
- Hospital de Huaco, CAPS Niquivil, CAPS Mogna, CAPS Pampa Vieja
Zona Sanitaria IV
Se suman jornadas en Rivadavia, Zonda y Calingasta con charlas, actividades educativas, distribución de preservativos y testeo rápido.
Puntos destacados:
- CAPS Rodríguez Pinto
- Parque Rivadavia
- CAPS Aramburu
- CAPS Lote 53
- Hospital Barreal
Zona Sanitaria V
Habrá testeo y actividades preventivas en Rawson, entre ellos:
- CAPS Elio Cantoni
- CAPS Cristo Rey
- CAPS Colonia Rodas
- CIC Médano de Oro
- CAPS Valle Grande
- CAPS Río Blanco
- CIC Villa Angelica
- Centro René Favaloro