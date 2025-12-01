La dura decisión de Cvitanich tras separarse de Ivana Figueiras

La historia de amor entre Darío Cvitanich e Ivana Figueiras, que apenas había superado los cuatro meses, se encuentra en un punto de quiebre. En medio de un fin de semana explosivo, marcado por la tensión pública y crecientes rumores de separación, el exfutbolista tomó una tajante decisión: cerró su cuenta de Instagram. Este gesto, sorpresivo para muchos de sus seguidores, actuó como un drástico intento por acallar las voces que hablan de una ruptura y la persistente sombra de su ex, Chechu Bonelli.

El vínculo de la pareja había comenzado con gran ilusión, entusiasmo, sonrisas compartidas, fotos en redes y declaraciones tras el cierre de su matrimonio de catorce años y tres hijas con Bonelli. Sin embargo, la exposición pública parece haber pasado factura.

Publicidad

El fin de semana fue el pico de la crisis, con Ivana Figueiras protagonizando una serie de posteos contundentes en sus redes sociales. En ellos, la modelo se refirió a su vida y a la exposición, llegando incluso a enfrentar a internautas que la compararon con “Tatiana” por su relación con el exfutbolista. Los movimientos no tardaron en ser interpretados. "Separados", fue la contundente noticia que destacó la periodista Paula Varela en su cuenta de Twitter, una versión que luego la propia empresaria pareció confirmar al asegurar en una respuesta que “se encontraba sola”.

Ante el eco de las redes y la prensa, el silencio del exdeportista se volvió elocuente. La conductora Marcela Tauro, en Infama, analizó la situación como el indicio inequívoco del final: "Para mí que ella se hartó y dijo ‘Basta querido, yo te quiero mucho, pero no me banco todo este conventillo’, porque hace cuatro meses que salen y ya pasó todo esto", arriesgó, señalando que la saturación por el circo mediático habría sido el detonante para la modelo.