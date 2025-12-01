Un violento episodio interrumpió este domingo un partido de fútbol amateur en Rawson. El hecho ocurrió en el predio El Bosque, ubicado en calle Lemos y Calle 5, donde una pelea entre jugadores derivó en un tumulto generalizado dentro del campo de juego.

De acuerdo con los primeros datos aportados por un testigo presente en el lugar, el conflicto comenzó detrás de uno de los arcos, cuando integrantes de ambos equipos iniciaron forcejeos y agresiones físicas. La situación escaló rápidamente y, en cuestión de minutos, otras personas que se encontraban alrededor del partido se sumaron a la disputa, generando un desorden masivo que obligó a detener el encuentro.

Publicidad

Hasta el momento no hay información oficial sobre la identidad de los protagonistas ni sobre el origen puntual de la pelea. Tampoco se ha confirmado si hubo personas heridas como consecuencia del incidente.

