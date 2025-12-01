La Corte de Justicia de San Juan aprobó este lunes la puesta en marcha del sistema de subasta electrónica, que comenzará a funcionar el 1 de diciembre de 2025. La medida quedó formalizada en el Acuerdo General, firmado por la presidenta Adriana García Nieto y los ministros del máximo tribunal provincial.

Con esta decisión, las subastas judiciales, que antes se realizaban de manera presencial, pasarán a desarrollarse a través de un portal digital. El objetivo es agilizar los procesos, facilitar el acceso y evitar trámites burocráticos.

Publicidad

Para su funcionamiento, la Corte autorizó la contratación de una plataforma provista por la firma Teluca S.A.S., seleccionada tras un proceso administrativo realizado por la Dirección de Informática.

Además, se estableció que la Dirección de Informática y la Dirección de Seguimiento Estratégico serán las encargadas de implementar y supervisar este nuevo sistema, tanto en su parte técnica como administrativa.

Publicidad

La incorporación de la subasta electrónica forma parte del plan de modernización que el Poder Judicial viene impulsando para digitalizar trámites y mejorar el acceso de la ciudadanía a los servicios judiciales.