Este 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Por eso, el área de Discapacidad de Salud llevó adelante este lunes una muestra abierta en la Plaza Seca del Centro Cívico. La actividad reunió a instituciones educativas, talleres laborales y propuestas culturales con el objetivo de visibilizar el trabajo que realizan diariamente jóvenes y adultos con discapacidad.

Los alumnos exponen sus trabajos en la Plaza Seca del Centro Cívico. Foto: Sergio Leiva / Diario Huarpe

Virginia Carmona, referente del área, explicó a Grupo Huarpe que esta iniciativa surge “para hacer una conmemoración por el Día de las Personas con Discapacidad. El objetivo es hacer que se visibilice un poco más, que se incluya un poco más a las personas con discapacidad”.

La jornada contó con stands donde los participantes exhibieron y ofrecieron a la venta productos elaborados en escuelas de educación especial y talleres laborales. Además, la propuesta incluyó intervenciones artísticas con música y teatro, protagonizadas por niños y jóvenes.

Los alumnos y docentes comparten una jornada activa. Foto: Sergio Leiva / Diario Huarpe

“Invitamos a todos aquellos que están comprometidos desde las escuelas de educación especial y sus talleres, para que traigan sus productos, los ofrezcan y puedan mostrar lo que hacen. A nivel cultural también están presentes, tanto con una banda de música como con teatro”, detalló Carmona.

El objetivo es poder concientizar sobre el Día de las personas con Discapacidad. Foto: Sergio Leiva / Diario Huarpe

Si bien la actividad principal se desarrolló este lunes, la referente adelantó que la intención es sostener acciones similares a lo largo de la semana. “La idea es hacerlo hoy aquí en la Plaza Seca para que todas las personas que pasen puedan visibilizar un poco que la discapacidad está, que debemos incluirla y que tenemos que hacer un mundo cada día más inclusivo. Y toda esta semana también va a haber actividades que tengan que ver con la discapacidad”.

El público que se acercó destacó la calidad y creatividad de los trabajos exhibidos. Carmona coincidió: “Realmente hay cosas muy hermosas, hechas con sus propias manos en las escuelas. Están todos invitados a venir a verlas”.