Liam Rosenior nuevo DT del Chelsea de Enzo Fernández hasta el 2032

Liam Rosenior es el nuevo director técnico del Chelsea, club con el que firmó contrato hasta 2032 para sustituir a Enzo Maresca. El estratega de 41 años asumirá el mando de un plantel que cuenta con los argentinos Enzo Fernández, Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte.

Su llegada se produce tras su paso por el Racing Club de Estrasburgo, propiedad de BlueCo, donde dirigió a Valentín Barco y Joaquín Panichelli. En el equipo francés, Rosenior clasificó a la Liga Conferencia y actualmente lidera dicha tabla, aunque en la liga local marcha séptimo y lleva cinco encuentros sin ganar.

Antes de su oficialización, el técnico reconoció: "Es una oportunidad que no podía rechazar". Rosenior, quien como jugador pasó por Bristol City, Torquay United, Fulham, Reading, Ipswich Town, Hull City y Brighton, cuenta con experiencia previa dirigiendo al Hull City y como asistente de Wayne Rooney en el Derby County. Su incorporación marca el sexto cambio de entrenador en el club londinense en los últimos cuatro años, tras los ciclos de Tuchel, Potter, Lampard, Pochettino y Maresca.

El contexto de su arribo es desafiante, con el Chelsea en la quinta posición de la Premier League a 16 puntos del líder Arsenal, a pesar de haber obtenido el Mundial de Clubes en julio. Además, la política de multipropiedad de BlueCo ha generado un clima hostil con los ultras del Estrasburgo, situación que escaló tras el traspaso de Emanuel Emegha al conjunto inglés. Aunque los Blues juegan este miércoles ante Fulham, el debut formal de Rosenior será el próximo sábado contra Charlton Athletic en la tercera ronda de la Copa inglesa.