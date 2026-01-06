De la boda soñada a la justicia: el fin de Patricio Albacete y Pamela Pombo

La relación entre el histórico integrante de Los Pumas, Patricio Albacete, y la modelo fitness Pamela Pombo ha llegado a su fin de manera abrupta y bajo un estricto hermetismo judicial,. Tras casarse por civil el 28 de diciembre de 2023 y celebrar una lujosa boda en junio de 2024 ante 250 invitados, la pareja eliminó de sus redes sociales todo rastro de su vida en común,,.

La ruptura se tornó mediática cuando Pombo confirmó la noticia a la periodista Karina Iavícoli, revelando la gravedad del conflicto. La modelo declaró: “Sí, es verdad, me estoy separando. En este momento no puedo darte los motivos y razones por las cuales nos alejamos porque es algo muy grave y muy delicado, que está en manos de mis abogados”.

El vínculo se había consolidado tras años de compartir gimnasio y derivó en una fiesta fastuosa en Pilar que incluyó a 20 damas de honor, 15 padrinos, shows de Sergio Gonal y la participación del grupo Enanos Buenos Aires. Sin embargo, hoy la realidad es distinta; Pombo solo conserva en sus perfiles fotos con sus amigas y de su vestido de novia, mientras que los motivos legales de la separación permanecen bajo reserva.

Patricio Albacete es una leyenda del rugby argentino que disputó tres mundiales y obtuvo el tercer puesto en Francia 2007. Tras una exitosa carrera en Europa, principalmente en el Toulouse, se retiró en 2018 y actualmente se dedica al entrenamiento, la vitivinicultura y la promoción de su autobiografía, Mil Batallas,. Por su parte, Pamela Pombo, quien saltó a la fama en 2011 y fue pareja de Cristian “el Ogro” Fabbiani, se desempeña hoy como instructora de fisicoculturismo y creadora de contenido en Onlyfans.