Préstamos de hasta $5.000.000 para viajar el plan que lanzó el Gobierno

Con el objetivo de dinamizar el turismo nacional durante la temporada alta, el Banco de la Nación Argentina (BNA) lanzó "Viajá+", una batería integral de beneficios financieros para que sus clientes puedan planificar y costear sus vacaciones dentro del país. La iniciativa, promocionada a través de la plataforma Semana Nación, combina promociones de pago en cuotas, reintegros en efectivo y un préstamo personal de hasta $5.000.000, buscando abarcar todos los aspectos de un viaje.

Una propuesta integral para el viajero

El plan está diseñado para facilitar los principales gastos que implica una salida turística, desde la movilidad hasta la estadía y las compras locales. Los beneficios están disponibles en una red de más de 2.500 prestadores turísticos adheridos en todo el país y se gestionan de manera digital, ya sea desde el portal Semana Nación o directamente desde la aplicación móvil BNA+.

Entre las facilidades más destacadas se encuentran:

Transporte: Hasta 6 cuotas sin interés en pasajes nacionales de Aerolíneas Argentinas. Para viajes en micro, se ofrece 3 cuotas sin interés más un 10% de reintegro en el valor del boleto.

Alojamiento: Hasta 12 cuotas sin interés para el pago de hoteles y hosterías.

Experiencias y gastronomía: Un 20% de descuento en restaurantes y experiencias gastronómicas (con un tope por compra), y hasta 12 cuotas sin interés para contratar servicios de agencias de turismo.

Balnearios y alquiler de autos: Hasta 6 cuotas sin interés y un 10% de reintegro en el acceso a balnearios, y 12 cuotas sin interés para el alquiler de vehículos.

Productos regionales: Un 20% de ahorro (con tope mensual) y hasta 3 cuotas sin interés para la compra de artesanías y alimentos típicos, apoyando así la economía local de cada destino.

El préstamo "Viajá+": financiamiento específico para viajes

Más allá de las promociones en comercios adheridos, el banco complementa la oferta con un préstamo personal específico para turismo. Este crédito permite solicitar desde $250.000 hasta $5.000.000 con una tasa de interés fija y preferencial, muy por debajo de las ofertas de mercado para préstamos de libre destino.

El dinero de este préstamo está exclusivamente destinado a pagar servicios de hotelería, hosterías y balnearios, y se transfiere de forma directa al proveedor turístico adherido. Los clientes pueden elegir planes de pago que van de 9 a 18 cuotas, con la aprobación del trámite de manera instantánea a través de la app BNA+.

Cómo acceder a los beneficios

Para aprovechar el programa Viajá+, los interesados deben ser clientes del Banco Nación. El proceso es completamente digital:

Ingresar a la plataforma "Semana Nación" o abrir la app BNA+. Buscar y seleccionar el beneficio de interés (descuento, cuotas sin interés o préstamo). Para compras, utilizar la tarjeta de débito o crédito del BNA en los comercios adheridos, donde el descuento o el plan de cuotas se aplican de forma automática. Para el préstamo, completar la solicitud dentro de la app, indicando el monto, el plazo y los datos del proveedor turístico elegido.

Un impulso al turismo como motor económico

La presentación de Viajá+ refleja una apuesta clara de la entidad bancaria por apoyar al sector turístico, uno de los motores económicos clave del país, especialmente durante la temporada de verano. Al ofrecer herramientas que alivian la carga financiera inmediata de viajar, el banco busca incentivar la movilidad interna y el consumo en destinos argentinos.