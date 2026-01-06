Francia anunció que suspenderá la importación de alimentos procedentes de Sudamérica que contengan residuos de sustancias prohibidas en Europa, una decisión que vuelve a tensar el vínculo comercial entre el país europeo y la región, en un contexto marcado por la discusión del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

La medida fue confirmada por el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, quien informó que en los próximos días se firmará un decreto, impulsado por la ministra de Agricultura, Annie Genevard, para impedir el ingreso de productos que contengan residuos de mancozeb, glufosinato, tiofanato-metilo y carbendazima, sustancias utilizadas como fungicidas o herbicidas y prohibidas por la normativa sanitaria europea. Desde el Ministerio de Agricultura indicaron que el decreto será publicado este martes.

No obstante, la decisión deberá contar con la aprobación de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, que dispone de un plazo de diez días para pronunciarse. Genevard confía en obtener el aval comunitario durante una visita oficial a Bruselas prevista para este miércoles.

Según detalló Lecornu, la prohibición alcanzará a una amplia gama de productos, entre ellos paltas, mangos, guayabas, cítricos, uvas y manzanas provenientes de América del Sur, además de melones, cerezas, frutillas y papas de otros orígenes. El primer ministro adelantó que una brigada especializada realizará controles más estrictos para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias.

“Se trata de una primera etapa para proteger a nuestros sectores productivos y a los consumidores, y para luchar contra la competencia desleal, un verdadero desafío de justicia y equidad para nuestros agricultores”, sostuvo Lecornu al justificar la decisión.

La medida se enmarca en la firme postura del presidente francés Emmanuel Macron contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La firma del tratado está prevista para el 12 de enero, pero genera fuerte resistencia en Francia, especialmente entre los agricultores, que temen el impacto de una mayor entrada de productos sudamericanos —como carne, arroz, miel o soja— considerados más competitivos por sus menores costos de producción.

Así, la suspensión de importaciones aparece como un nuevo capítulo en la cruzada francesa para proteger su producción agrícola y condicionar el avance del acuerdo comercial con Sudamérica.