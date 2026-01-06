Sabalenka vs Kyrgios en Dubái: críticas de Swiatek y Billie Jean King

La cuarta edición de la "Batalla de los Sexos" en Dubái culminó con la victoria de Nick Kyrgios sobre Aryna Sabalenka por 6-3 y 6-3, tras 1 hora y 16 minutos de juego, dejando abierta la expectativa de un regreso del australiano al circuito profesional en 2026.

El evento se desarrolló bajo reglas poco convencionales: se disputó un solo servicio por punto, no se realizaron cambios de lado entre sets y las dimensiones de la pista en el lado de la actual número 1 del mundo fueron reducidas un 9% para equiparar las condiciones.

Sabalenka, quien entró a la pista con "Eye of the Tiger" y bailó "La Macarena" en los descansos, mostró un juego agresivo salvando bolas de partido, mientras que Kyrgios selló el triunfo con su habitual creatividad.

A pesar del ambiente festivo, Iga Swiatek, número dos del ranking, lanzó una furiosa crítica contra el formato del encuentro. Al ser consultada sobre el partido, la polaca fue tajante: “No, no lo he visto porque no veo cosas así”.

Swiatek calificó la exhibición como mero “entretenimiento” sin impacto social y aseguró: “El tenis femenino se sostiene por sí solo ahora”. La ganadora de seis Grand Slams argumentó que el crecimiento del deporte debe darse en otros ámbitos: “Creo que eventos como esta, la United Cup, unen al tenis y los fanáticos de la WTA y de la ATP pueden ver este evento con mucho entusiasmo. Al ver también a jugadores individuales que normalmente no tienen espacio para jugar dobles mixtos juntos, jugando este tipo de partidos, creo que esto es lo que hace que nuestro deporte sea mucho más interesante y mejor”.

Billie Jean King, leyenda del tenis, coincidió con la postura de Swiatek y marcó una clara diferencia con su histórico partido de 1973 frente a Bobby Riggs. King sentenció: “La única similitud es que uno es niño y el otro niña. Eso es todo. Todo lo demás, no. El nuestro se centraba en el cambio social; culturalmente, en cómo estábamos en 1973. Este no”. El evento en los Emiratos Árabes Unidos se centró en atraer audiencias diversas, equilibrando el espectáculo mediático con el nivel técnico de los protagonistas.