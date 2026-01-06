Luis Fontana asume en ANMAT tras la renuncia de Nélida Bisio

A través del Decreto 3/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei aceptó la renuncia de Nélida Agustina Bisio y nombró al doctor Luis Eduardo Fontana como nuevo titular de la ANMAT. El cambio en el organismo regulador de medicamentos, alimentos y tecnología médica rige desde el 5 de enero de 2026.

La salida de Bisio ocurre en el marco de una investigación judicial dirigida por el juez federal Ernesto Kreplak debido a muertes asociadas a un opiáceo. En esta causa, la exfuncionaria fue citada a declarar e indagada por la comercialización de más de 300.000 ampollas fabricadas con prácticas deficientes por los laboratorios HLB y Ramallo. El expediente ya cuenta con unas 6000 fojas que analizan si fallaron los mecanismos de fiscalización del ente. Si bien desde 2025 existían versiones sobre su alejamiento, las especulaciones se profundizaron a mediados de septiembre con el avance del escándalo.

Respecto a la nueva gestión, desde el Gobierno señalaron que la designación de Fontana busca “garantizar continuidad institucional, orden administrativo y fortalecimiento de la conducción técnica” de la entidad. El nuevo administrador es médico cirujano egresado de la UBA, con especialización en administración de empresas de salud y negociación.

Fontana cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en la prepaga OSDE, de la cual se desvinculó en febrero de 2025. En su experiencia profesional, realizó residencias en cirugía general y oncológica, y ejerció como cirujano de planta y jefe de residentes en instituciones como el Instituto Ángel Roffo.