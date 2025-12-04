El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson se prepara para poner en marcha RecreArte, la colonia cultural de verano destinada a más de 500 chicos de toda la provincia. La propuesta se presentó como la única experiencia de este tipo dentro de un museo en la Argentina.

El director del museo, Emanuel Díaz Ruiz, señaló a DIARIO HUARPE que la iniciativa busca “que los chicos consuman arte desde muy temprana edad”, porque esto permite “acceder y respetar la cultura cuando son mayores”. En ese sentido, destacó que RecreArte, se consolidó como “una herramienta de formación y de contención” para niños y adolescentes.

Díaz Ruiz informó que la inscripción oficial se habilitará “en la segunda quincena de diciembre”, y remarcó que el proceso será totalmente gratuito y online (ante cualquier duda se podrá comunicar al siguiente número telefónico: 4200598). Además, precisó que podrán inscribirse chicos de entre 6 y 17 años, independientemente de si tienen o no conocimientos previos en arte. “La propuesta es amplia y accesible, para que cualquier niño pueda participar”, afirmó.

La colonia ofrecerá una agenda variada que cambiará día a día. El director detalló que los participantes pueden pasar “de un laboratorio de experiencias químicas a un taller de teatro, música, pintura, escultura, muralismo o vestuario”. Sobre esta dinámica, explicó que “la clave es que los chicos no se aburran y encuentren algo diferente cada jornada”.

En cuanto al alcance de la propuesta, Díaz Ruiz remarcó que RecreArte también trabaja con instituciones sociales. “Acompañamos a hogares, bibliotecas populares y chicos de distintos lugares de la provincia para que tengan acceso permanente a esta formación”, aseguró. Además, destacó que la colonia “no solo brinda aprendizaje, sino un espacio de juego y disfrute”.

Cada edición culmina con una muestra final abierta a las familias. “Es el momento en el que los chicos pueden mostrar lo que hicieron y compartirlo con los suyos”, indicó. Según comentó, esta instancia “tiene un valor especial porque cierra el proceso con una experiencia colectiva”.