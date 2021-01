Bomba en Desamparados: Uno de los mejores jugadores no seguirá en el club

Tremendo bombazo sacudió el día en Sportivo Desamparados, ya que uno de los jugadores más regulares que tuvo en los seis partidos que jugó como lo es Federico Paz, quién no llegó a un acuerdo económico con la dirigencia.

Paz fue la figura del Víbora, al menos en cuatro partidos dos los seis jugados, se destacó por sobre el resto e incluso, fue el goleador del equipo con 3 conquistas.

Según el propio jugador, "Ya nos reunimos y no creo que haya una nueva reunión y, no llegamos a un acuerdo económico, así que no voy a seguir", destacó Paz.

Por su parte, la dirigencia dio su punto de vista de esta situación, "el jugador nos pidió el doble de lo que ganaba y quería un contrato por un año, pero nosotros queríamos firmar por dos años. Pero apareció un representante que pidió una prima muy alta, inalcanzable para nosotros, eso fue lo que trabó todo, pero nosotros le dábamos lo que el jugador pedía", dijo un alto dirigente.

La baja de Federico Paz se suma a la de los dos delanteros que tuvo el club como Santiago Auteri y Juan Reynoso, que ya se desvincularon de la institución.

En cuánto al técnico Cristian Bove, tiene asegurada su continuidad y comenzará la pretemporada el próximo lunes 1 de febrero.

Sobre los refuerzos, los dirigentes siguen escuchando las propuestas que les llegan, están buscando dos delanteros de jerarquía y un volante por derecha, pero tras la ida de Paz, tendrá que buscar un volante por izquierda.