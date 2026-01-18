Un menor de 13 años, identificado por su apellido como Araóz, se encontraba refrescándose junto a un grupo de amigos en la intersección de las calles Maradona y Benavídez, en las inmediaciones del Chango Más, cuando se hundió en el canal Benavídez y no volvió a salir a la superficie.

El incidente tuvo lugar en el límite entre los departamentos de Chimbas y Rivadavia. De acuerdo con la información proporcionada por fuentes policiales, la situación fue advertida por testigos que escucharon a dos personas pidiendo auxilio de forma desesperada.

En relación con las causas del hecho, algunos presentes aseguraron a los efectivos que habrían sido los otros niños los que lo empujaron para hacerle una broma y se lo llevó la corriente.

A pesar de los intentos de las personas que circulaban por la zona para intentar rescatarlo, el joven se perdió de vista rápidamente. Ante la emergencia, se dio intervención al personal de la Comisaría 27º y a Bomberos, quienes desplegaron un operativo en el lugar.

Actualmente, los equipos de rescate trabajan intensamente en el sector de la usina para localizar el cuerpo del menor, el cual todavía no ha sido hallado.