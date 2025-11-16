Buscan desesperadamente a un nene de 9 años que desapareció en Pocito

Una intensa búsqueda se desarrolla en el departamento de Pocito luego de que Thiago Gómez, un niño de 9 años, desapareciera de su casa en el barrio Las Pampas.

Según indicaron sus familiares a 0264 Noticias, el niño se fue de su vivienda el sábado, pasadas las 13 horas. En ese momento, el menor estaba con su tía y tutora cuando se retiró de la casa, y desde entonces no se ha sabido más de él.

Ante la situación, los familiares de Thiago iniciaron inmediatamente una campaña para intentar dar con su paradero. Además, se realizó la denuncia correspondiente por la desaparición.

Las autoridades han detallado que Thiago Gómez vestía una remera gris y un pantalón verde con flores naranjas al momento de su desaparición, y que salió descalzo.

Personal policial comenzó la búsqueda de inmediato y está trabajando junto a los familiares y vecinos del niño en las tareas de rastrillaje.

Las autoridades y los familiares de Thiago Gómez solicitan encarecidamente la colaboración de la comunidad. Aquellas personas que posean información sobre el paradero del niño pueden comunicarse directamente al 911.