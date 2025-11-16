Sofía Gonet, popularmente conocida en las redes sociales como La Reini, suele compartir con sus seguidores contenido lifestyle lleno de lujos, carteras exclusivas y viajes. Sin embargo, durante su participación en el ciclo Antes que Nadie (Luzu TV), la influencer decidió desmitificar la imagen de perfección financiera que se le atribuye.

Con una mezcla de sinceridad y humor, Gonet expuso cómo es realmente su economía. La Reini comenzó diciendo: “La gente en realidad piensa que yo soy millonaria y no soy millonaria, solamente soy irresponsable”. Para probar su punto y demostrar que "no ahorro", la joven se atrevió a abrir la aplicación de su banco en vivo, mostrando el saldo que poseía en ese momento: “Tengo cuatro mil pesos”.

La realidad financiera de Gonet no se limitó a tener menos de cinco mil pesos en su cuenta. La influencer confesó que, en medio de un impulso, decidió endeudarse. “Y debo, me van a cobrar un crédito”, reveló Sofía, echando por tierra la creencia de su solvencia. Cuando Diego Leuco, uno de los conductores del programa de Luzu TV, le preguntó cómo había adquirido la deuda, ella explicó entre risas que hacía “esas cosas” y que necesitaba más clases de economía.

El contraste entre su vida digital de glamour y su realidad financiera quedó al descubierto. Pese a mostrar viajes épicos, como su reciente experiencia en Egipto, documentando su ingreso a la Gran Pirámide a pesar de la claustrofobia y el calor, Gonet se ríe de su propio desequilibrio.

La conversación tomó un tono humorístico cuando Diego Leuco imaginó a Gonet en el futuro como una “vieja coqueta en el Duhau, toda llena de perlas”. Sofía Gonet respondió sin filtro, adoptando una visión irónica de su vejez: “Sí, maquillada criticando gente, voy a ser malísima. Vieja, rica y maltratadora”. El apodo fue acompañado por el panel, y La Reini remató, asegurando que ese era su sueño.