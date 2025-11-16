Quiso robar con un cuchillo, quebró a un policía y rompió un vidrio de un cabezazo

Un incidente dramático se registró en la tarde de este sábado en Capital cuando personal del Comando Central realizaba recorridas de prevención. Los efectivos policiales fueron alertados por bocinazos provenientes de un vehículo.

El móvil policial, identificado como El Halcón 63, patrullaba la zona de General Acha y Mary O’Graham. Al acercarse, los agentes observaron un vehículo Peugeot 206 negro, en cuyo interior dos hombres forcejeaban con el conductor, mientras un tercero lo sujetaba, confirmando que se trataba de un robo en proceso. El conductor del Peugeot tocaba la bocina insistentemente para alertar a los uniformados.

Ante la presencia policial, los tres agresores huyeron a pie. La persecución se extendió por varias cuadras hasta Mary O’Graham, entre General Acha y Sánchez, en el barrio Cabot. Aunque dos de los cómplices lograron escapar, la policía consiguió detener a uno de los sospechosos, identificado como Raúl Ariel Giménez Morales, de 42 años.

Según el informe oficial, Giménez Morales, quien portaba un cuchillo, ofreció una feroz resistencia al arresto. Durante el procedimiento, el hombre golpeó a un efectivo en el brazo derecho con un puntapié, provocándole una fractura en el codo.

Los policías lograron secuestrar tanto el arma blanca utilizada durante el hecho como un teléfono celular Xiaomi Redmi A03 con funda protectora.

Sin embargo, la escalada de violencia no cesó con la aprehensión. Una vez que Raúl Ariel Giménez Morales fue trasladado a la Comisaría Segunda, y justo al descender del móvil policial, el detenido recurrió a la autolesión: impactó su cabeza contra una ventana del sector de la cocina. El golpe fue tan fuerte que el cabezazo rompió por completo el vidrio, según informaron fuentes de la dependencia.