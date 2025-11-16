La entrevista que Mario Pergolini le realizó a Eugenia Suárez —conocida como la China Suárez— en su programa Otro día perdido tuvo una gran repercusión y reflejó números significativos en materia de rating. La expectativa era alta, ya que esta era la primera entrevista de la actriz tras el lanzamiento de su serie Hija del fuego.

La China Suárez eligió a Pergolini después de una aparición frustrada en el canal de streaming Luzu, la cual había despertado polémicas por sus supuestas exigencias.

Publicidad

El ciclo Otro día perdido comenzó la noche con un piso de 6 puntos, que le había sido dejado por el programa anterior, el de Guido Kaczka. Inicialmente, la competencia en Telefe, liderada por Marley con Por el Mundo, llevaba la delantera con un pico de 8 puntos.

Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, la audiencia comenzó a volcarse hacia El Trece. Pergolini pasó al frente de la medición con 6.2 puntos en el momento en que finalizó el ciclo de Marley. La marca ascendió aún más, logrando 6.9 puntos de rating, al momento en que la China Suárez ingresó al aire.

Publicidad

La entrevista mantuvo su dominio, incluso cuando Telefe emitía la repetición del partido de Argentina con Angola, registrando 4.0 puntos a las 23:13, mientras que Pergolini marcaba 6.4 puntos. Minutos después, a las 23:18, Otro día perdido estaba en 6.8 puntos, superando a Telefe que tocaba los 3.8 puntos.

La conversación, que se desarrolló en un ambiente ameno propiciado por el conductor, trató temas como detalles de la convivencia de la pareja, desde cuándo se conocen, y respondieron sobre la posibilidad de casarse.

Publicidad

El rating continuó subiendo, según los datos de la medidora Kantar Ibope Media. A las 23:31, mientras Pergolini conversaba con La China Suárez, el rating trepaba a 7.7 puntos, superando ampliamente a Telefe, que marcaba 3.4 puntos.

El ciclo de Pergolini logró su pico máximo de 7.9 puntos de rating a las 23:58. Este registro se dio en el momento clave en el que La China y Mauro Icardi estuvieron juntos por primera vez en televisión. Durante ese instante, Telefe tocaba un piso de 2.2 puntos. El programa se mantuvo firme en 7.1 puntos a las 23:44.