La Joaqui está cerrando un 2025 que parecía "más que soñado", marcado por giras, lanzamientos y el éxito de su participación en el programa MasterChef Celebrity (Telefe). No obstante, una situación reciente habría provocado angustia en la joven, llevándola a reflexionar públicamente sobre el precio de la felicidad.

La cantante publicó un enigmático posteo en su cuenta de X, donde expresó: “Si ya no me siento feliz en una casa porque encuentro goteras que no puedo arreglar, me mudo, pero no la prendo fuego ni la tiro abajo”.

Continuó destacando que, ante la tristeza, priorizaría su felicidad, y añadió una frase clave: “Hay que aprender a retirarse de los lugares con el mismo amor que se llegó, sea cual sea el motivo de la mudanza y no estoy hablando de casas”.

El mensaje generó inmediatamente miles de interpretaciones entre sus fans. Mientras que algunos seguidores lo relacionaron con su vínculo con Luck Ra ("Me perdí. ¿Cortó con Luck Ra?"), la mayoría lo interpretó como un anticipo a su posible salida de MasterChef Celebrity.