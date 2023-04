Cada entrevista que brinda Rodolfo Colombo en plena campaña como candidato a intendente de la Capital, aprovecha para pegar a la actual gestión provincial, y principalmente departamental, a la estructura kirchnerista nacional. En este contexto es que Horacio Lucero, funcionario comunal y candidato a primer concejal de la lista de Emilio Baistrocchi, salió a cruzarlo recordándole cuándo en su boleta llevó como candidata a presidente a Cristina Fernández de Kirchner.

Lucero no se guardó nada con DIARIO HUARPE y dijo que “Colombo desde hace un tiempo busca instalarse en la campaña y no lo logra, ahora está intentando engañar a los vecinos diciendo que somos kirchnerismo”. Además, el actual secretario de Gobierno del municipio, afirmó que “es irrisorio lo que plantea porque el único que fue a una elección compartiendo boleta con el kirchnerismo fue él junto a Susana Laciar”.

Con esto último, el candidato a concejal hace referencia a cuándo Rodolfo Colombo fue candidato a intendente de la Capital en el 2007, y por ser parte de la estructura nacional del radicalismo, compartió la boleta con la fórmula de Cristina Fernández de Kirchner y el radical Julio Cobos.

Las críticas contra el titular de Actuar no cesaron y Lucero profundizó expresando que “es la quinta vez que se presenta como candidato a intendente y sigue sin tener propuestas. Es más, el eslogan de campaña es 'Amor por Capital' y nada más. Esto le pasa porque no conoce nada de lo que les sucede a los vecinos ni al departamento, ya que aparece cada cuatro años y nada más”.

Por último, Lucero dijo que “la sociedad hoy ya no compra este cliché de quien es kirchnerista y quién no. Ya todos saben que Colombo fue parte del giojismo en su momento y llevó a la candidata kirchnerista, no pueden mentirle más a los vecinos”.

"El único que fue a una elección compartiendo boleta con el kirchnerismo fue él y también estuvo Susana Laciar".

Horacio Lucero es quien lidera la lista de concejales del armado de Emilio Baistrocchi. Lo secunda Beatriz Muñoz y tercero está Ariel Palma.