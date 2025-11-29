Durante un operativo de prevención, realizado por el GAM dos hombres fueron detenidos en Rivadavia norte cuando intentaron evadir un control policial y uno de ellos llevaba droga entre sus prendas. El procedimiento estuvo a cargo del Sargento Martínez, quien patrullaba junto a un agente y dos cabos de la Policía de San Juan.

El secuestro consistió en 22 envoltorios de cocaína que totalizaron 24 gramos.

El hecho ocurrió en calle Esteban Echeverría y Cornelio Saavedra, donde los efectivos observaron a dos sospechosos a bordo de una moto Motomel dominio A025HDC. Al intentar identificarlos, el acompañante descendió del rodado y salió corriendo, pero fue aprehendido a los pocos metros.

Durante el palpado de urgencia, la Policía le encontró 22 envoltorios de cocaína, además de 14 gramos de marihuana y otros 10 gramos en un trozo compacto. El detenido fue identificado como Mariano Iván Ortiz de 30 años, domiciliado en el barrio Rivadavia Norte, mientras que el conductor resultó ser de apellido Arancibia Moyano (38), del barrio Roque Sáenz Peña de Santa Lucía.

Ambos detenidos quedaron a disposición del Juzgado Federal de turno por la tenencia de estupefacientes. Además, la moto fue radiada por falta de documentación y se inició un expediente contravencional por insultos hacia el personal policial. Ambos individuos fueron trasladados a Comisaría 4° y quedaron alojados allí.