Policiales > En Rawson
Cayó un ladrón que se robó una bicicleta de un mayorista
POR REDACCIÓN
Un joven de 18 años, identificado como Maico Sebastián Vargas Quiroga, fue detenido en Rawson por la sustracción de una bicicleta todo terreno de color azul. El hecho, clasificado como hurto agravado, tuvo lugar en la zona de un mayorista.
Según informaron las autoridades, el hurto se cometió en la calle Santa Rosa 4148. Vargas Quiroga sustrajo la bicicleta sin necesidad de ejercer violencia, pero, al tratarse de un vehículo dejado en la vía pública, la imputación legal recayó en la figura de hurto agravado.
Tras ser aprehendido por personal de la Comisaría 6°, el joven quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Flagrancia. Actualmente, Maico Sebastián Vargas Quiroga se encuentra imputado por este delito.