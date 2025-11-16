Se filtraron las fotos que Barby Silenzi vende en una plataforma de adultos

Barby Silenzi sufrió la filtración de una serie de fotos íntimas que fueron obtenidas ilegalmente de una plataforma de contenido para adultos. Las imágenes, calificadas como de "alto impacto", mostraban a la bailarina y influencer luciendo toda su sensualidad en diferentes producciones.

La artista forma parte de la plataforma Divas Play, donde se luce mostrando su lado más íntimo. Barby Silenzi había anunciado su ingreso a este tipo de plataformas hace tres años, invitando a sus seguidores con la frase: “¿Están listos para ver más? Los espero, no me fallen”.

En las fotos filtradas, Silenzi posó con tres diferentes looks. Uno de ellos la mostraba con una camiseta blanca corta, rasgada en los bordes y dejando al descubierto parte de su abdomen y hombros. Otra imagen la exhibía con un body de lencería azul, elaborado en tela transparente y encaje, que incluía tirantes delgados y detalles de cintas en la parte frontal, complementado con ligas y zapatos de tacón plateados. Finalmente, también se filtró un conjunto de lencería en tonos nude. El top de este conjunto estaba elaborado en encaje con detalles florales, y la parte inferior era una prenda sencilla a juego.