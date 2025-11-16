Fabiola Yáñez, la ex primera dama, ha regresado a la Argentina después de haber pasado un largo periodo en España. Su vuelta ha generado gran expectación, especialmente porque ha elegido reaparecer públicamente en La Noche de Mirtha.

No obstante, esta visita no llega sin controversia. La previa a la entrevista explotó en las redes luego de que Estefanía Berardi compartiera una captura reveladora: los abogados del expresidente Alberto Fernández enviaron una notificación formal a la producción del ciclo y a Mirtha Legrand.

Esta notificación es una advertencia judicial que informa sobre una resolución que prohíbe a Fabiola Yáñez hablar de las causas en trámite. Esto implica un "silencio total" sobre cualquier expediente o carpeta que pueda rozar al expresidente. La cautelar fue dirigida a Mirtha Legrand y a la producción del ciclo, dejando muy claro que la entrevista tendrá un límite estricto: Fabiola no podrá mencionar ninguna de las causas abiertas que involucren a Alberto Fernández.

Este condicionamiento ha levantado polémica entre los seguidores del programa. Anteriormente, Fabiola Yáñez había realizado declaraciones sobre su relación con el expresidente, pero con este marco legal tan estricto, ella deberá "ajustar cada palabra". La conversación deberá centrarse exclusivamente en su vida actual, su regreso al país y su presente personal, dejando completamente afuera cualquier referencia judicial.