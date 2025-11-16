Martín Ortega, uno de los hijos de Palito Ortega y Evangelina Salazar, reapareció públicamente en un emotivo evento familiar: el cumpleaños número 40 de su hermana, la cantante Rosario Ortega. Esta celebración marcó la primera vez que Martín se integra a las actividades junto a sus seres queridos después de atravesar meses críticos.

El núcleo familiar Ortega vivió uno de sus momentos más difíciles bajo el ojo público el pasado junio, cuando Martín debió ser internado en una clínica de rehabilitación para tratar una problemática de adicciones. Aunque inicialmente la internación estaba prevista para durar cuatro meses, el proceso de recuperación se extendió a seis, reflejando el compromiso del joven con un tratamiento "profundo y sostenido".

Según detalló la periodista Fernanda Iglesias en el programa Tarde o Temprano (El Trece), la internación de Martín había comenzado a fines de abril. Iglesias destacó que el proceso de recuperación incluyó salidas esporádicas los fines de semana, y señaló la importancia de que fuera el propio Martín quien aceptó el tratamiento. "Esta fue la primera vez que, según me contaron, ‘abre la puerta’ y dice ‘sí, estoy para hacer un tratamiento’”. La periodista Silvia Fernández Barrio coincidió en el análisis, señalando que es "mucho mejor cuando están más tiempo" en tratamiento para evitar recaídas rápidas.

La imagen que compartió Rosario Ortega en sus redes sociales, y que generó gran repercusión, muestra a la familia reunida alrededor de una mesa de madera, en una galería al aire libre bañada por luz natural y vegetación, en una postal que refleja unión y festejo.

En la celebración familiar estuvieron presentes varios miembros del clan y sus parejas: Emanuel Ortega con Julieta Prandi; Sebastián Ortega acompañado por Valentina Zenere, la actriz de En el barro; el hijo de Julieta Ortega, Benito Noble; y los hijos de Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega.