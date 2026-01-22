A partir de 2026, OpenAI implementará un cambio estructural en su modelo de negocio al introducir publicidad en ChatGPT, una medida motivada por los elevadísimos costes de operación e infraestructura. La estrategia busca capitalizar el volumen de millones de usuarios semanales que no están suscritos a planes de pago. Esta transición comenzará en las próximas semanas con pruebas en Estados Unidos dirigidas a usuarios adultos con sesión iniciada.

El esquema publicitario no seguirá el formato intrusivo tradicional. "Según la empresa, la apuesta no es la publicidad intrusiva clásica, sino un esquema más cercano a la búsqueda patrocinada", donde los anuncios se activarán únicamente cuando se detecte una intención clara del usuario, como comparar productos, realizar reservas o comprar.

OpenAI detalló que "la publicidad aparecerá debajo de ciertas respuestas cuando haya un producto o servicio patrocinado ‘relevante’", garantizando que el contenido promocional lleve un rótulo claro que lo separe de las respuestas orgánicas del chatbot.

Esta monetización se concentrará en el plan gratuito y en un nuevo nivel denominado ChatGPT Go, el cual ya fue testeado en India y ahora se busca escalar globalmente. Por el contrario, los planes Plus, Pro, Business y Enterprise permanecerán libres de anuncios.

Para preservar la confianza, la compañía prometió controles de privacidad que permiten borrar datos publicitarios y desactivar la personalización, además de excluir de este esquema a menores de edad y temáticas sensibles como la política o la salud.

Sin embargo, la integración de pauta comercial en un asistente conversacional presenta desafíos éticos y regulatorios, especialmente bajo las normas de native advertising de la Comisión Federal de Comercio de EE. UU., que exige que lo pagado sea identificable para no inducir a error.

Aunque "OpenAI asegure que la publicidad no influirá en las respuestas", persiste el debate sobre cómo se auditará que la presión por generar clics no sesgue las recomendaciones del modelo en un entorno basado en la neutralidad y la confianza.