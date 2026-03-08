El clima en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) está lejos de ser el ideal. En un fin de semana sin actividad en ninguna categoría por el paro dirigencial, el presidente Claudio "Chiqui" Tapia rompió el silencio en Córdoba para referirse a la explosiva decisión de River Plate de abandonar el Comité Ejecutivo.

Con un tono marcado por la ironía y la memoria, Tapia recordó que la ausencia de los grandes en la mesa chica no es algo nuevo para su gestión. "Cuando nosotros asumimos, River no estaba en el Comité Ejecutivo. Ni River ni San Lorenzo. Había cinco equipos que no formaban parte", sentenció el mandatario ante la consulta de la prensa sobre la postura del club de Núñez.

El reclamo del Millonario

La salida de River, comunicada días atrás por la dirigencia que encabeza Stefano Di Carlo, se fundamentó en la falta de "mecanismos claros y previsibles" en la toma de decisiones del ente rector. Si bien el club ratificó su compromiso con el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro, bandera que hoy une a la AFA frente al Gobierno Nacional, el descontento por las formas de conducción es total.

"No existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro", rezaba una parte del comunicado que marcó distancia de la actual gestión de calle Viamonte, sumándose así a la postura que ya mantenía Estudiantes de La Plata. Ante la posibilidad de que otros clubes sigan este camino, Tapia disparó con sarcasmo: "Ah, ¿son más? No sabía".

Fútbol parado y tensión política

Este cruce de declaraciones se da en un contexto de extrema tensión entre la AFA y el Gobierno de Javier Milei. La dirigencia del fútbol local lleva adelante una medida de fuerza en protesta por las acusaciones de evasión impositiva que recaen sobre la institución y varios de sus principales directivos.

Puertas adentro de la AFA, consideran que estas denuncias son un "ataque sistemático" del Poder Ejecutivo nacional, lo que ha generado un cierre de filas entre la mayoría de los clubes, a excepción de las grietas que hoy exponen River y el "Pincha" en el corazón del Comité.