Como Milei con $LIBRA, el presidente de Venezuela promocionó $LIBRE

En un incidente que combina ciberseguridad, política y finanzas digitales, la cuenta oficial en la red social X del candidato opositor venezolano y autoproclamado presidente, Edmundo González Urrutia, fue comprometida este domingo para promover un esquema fraudulento con criptomonedas.

El hecho ocurrió en un contexto de alta tensión y visibilidad internacional, derivado de la reciente crisis política en Venezuela. Aproximadamente a las 5:00 p.m., tras la publicación de un video legítimo, ciberdelincuentes tomaron control del perfil @EdmundoGonzález.

La estafa: retórica patriótica y un "Memecoin" falso

Los atacantes publicaron un hilo de mensajes que simulaba el estilo comunicacional del dirigente político. Comenzó con una retórica patriótica, celebrando la "lucha contra la opresión" y una supuesta victoria sobre el gobierno actual. Sin embargo, el texto derivó abruptamente hacia una invitación a invertir en un token digital denominado $LIBRE.

El mensaje fraudulento concluía con frases como “¡Únete a la lucha con $LIBRE!”, acompañadas de una dirección de billetera de criptomonedas (wallet). El objetivo claro era que seguidores y simpatizantes, confiando en la supuesta legitimidad del anuncio, enviaran fondos a esa dirección para comprar el activo, el cual, con alta probabilidad, carece de valor real o está diseñado para una estafa de tipo "pump and dump" (inflar y vender).

Confirmación oficial y recuperación en proceso

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la coalición opositora que respalda a González Urrutia, confirmó el incidente a través de su cuenta oficial @unidadvenezuela.

"La cuenta de X del Presidente Edmundo González Urrutia fue hackeada luego de la publicación de un video el día de hoy a las 5 pm", señaló la coalición. Además, añadió que "oportunamente se anunciará la recuperación de la cuenta", indicando que el equipo técnico y de seguridad ya está trabajando en restablecer el control legítimo del perfil.

El incidente también trae a la memoria el reciente caso del presidente argentino Javier Milei, quien promocionó un token similar llamado $LIBRA. La diferencia fundamental, sin embargo, radica en que en el caso de Milei no hubo hackeo; la publicación fue realizada de manera voluntaria desde sus cuentas oficiales y por el cual aún se trabaja.