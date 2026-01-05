El banco de suplentes de Stamford Bridge está próximo a recibir a su nuevo ocupante tras la reciente destitución de Enzo Maresca. En un movimiento inesperado en el mercado europeo, Liam Rosenior se ha posicionado como el candidato principal de la directiva para asumir el mando técnico del Chelsea. El joven entrenador, que actualmente destaca en la Ligue 1, viajará a la capital inglesa para concretar su incorporación.

De acuerdo con la información proporcionada por el periodista Fabrizio Romano, el lunes se llevará a cabo una entrevista decisiva con los altos mandos del club londinense. En dicha reunión se pretenden pulir las cláusulas finales del contrato y, de no mediar imprevistos, Rosenior se pondrá al frente del equipo en la brevedad.

No obstante, la firma definitiva está supeditada a que el Racing de Estrasburgo —club con estrechos vínculos deportivos con el Chelsea— logre asegurar un sucesor de garantías para ocupar la vacante que deja el técnico.

La trayectoria de Rosenior comenzó en las categorías juveniles del Brighton, antes de desempeñarse como asistente de Phillip Cocu y mano derecha de Wayne Rooney en el Derby County.

Su primera gran oportunidad como técnico principal llegó en noviembre de 2022 con el Hull City en la segunda división inglesa, donde alcanzó la séptima posición en la temporada 23/24 antes de ser despedido y recalar posteriormente en Francia con grandes resultados.