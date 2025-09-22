La tragedia que enlutó al ciclismo sanjuanino el pasado sábado 20 de septiembre dejó además un pedido cargado de dolor y desesperación. La hija del ciclista Sergio Osvaldo Cattaneo, que perdió la vida tras ser arrastrado por las fuertes ráfagas de viento Zonda en la zona del paredón del dique de Ullum, hizo público un mensaje en redes sociales solicitando ayuda para recuperar el teléfono celular de su padre.

Según detalló en la publicación Nadia Cattaneo, el hombre llevaba consigo un TCL 30 SE, que fue robado o extraviado en el lugar del accidente. La familia explicó que el dispositivo es de suma importancia para ellos y que incluso están dispuestos a pagar por su devolución.

“Pido que si alguien sabe algo, si alguien lo tiene, por favor lo devuelva. Es muy importante para nosotros”, expresó la joven en el mensaje difundido, donde también aclaró que lograron rastrear el celular, pero que actualmente se encuentra apagado.

En su súplica, la hija de la víctima aclaró que lo único que solicitan es el celular: “Por favor, le robaron lo que llevaba encima, pero pedimos solo el celular”.

La familia espera que el pedido llegue a quien tenga el dispositivo y que pueda devolverlo para recuperar al menos una parte de los recuerdos y datos que el ciclista llevaba consigo el día del trágico accidente.