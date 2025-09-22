La serie de amenazas de bomba que afectó a la Escuela Barrio Ejército de los Andes, en Rawson, tuvo resolución judicial este lunes. En la audiencia de formalización, la jueza de Garantías Ana Carolina Parra imputó a Axel Muñoz, exalumno del establecimiento, por el delito de intimidación pública y amenazas agravadas.

Según la acusación, Muñoz habría realizado tres llamadas —miércoles, jueves y viernes de la semana pasada— que obligaron a evacuar el colegio en cada ocasión como medida preventiva. Las pericias confirmaron que los llamados salieron del mismo celular.

La fiscalía, a cargo de Alejandro Mattar, ordenó tres allanamientos en los que se secuestraron 25 teléfonos y se detuvo a Muñoz junto a un menor de edad, quien quedó a disposición del Primer Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia. En la audiencia, se reveló además que el acusado habría obligado al adolescente a participar en los hechos.

La jueza Parra dispuso cuatro meses de investigación penal preparatoria (IPP) y 30 días de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial, a pesar de que Fiscalía había pedido dos meses de encierro preventivo. También prohibió la toma de fotografías del imputado para no entorpecer las ruedas de reconocimiento.

Por su parte, la defensa, representada por Iván Martín, cuestionó la acusación por basarse en testimonios de una preceptora de la escuela y calificó la medida cautelar como “excesiva”.

Cabe recordar que Muñoz ya cuenta con una condena de tres años en suspenso por exhibiciones obscenas y desobediencia judicial.