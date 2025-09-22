El fin de semana dejó una lluvia de premios para San Juan en los juegos de azar. Entre el Loto Plus y el Quini 6, cinco apostadores de distintos departamentos resultaron ganadores y se repartieron en total más de $20 millones.

En el caso del Loto Plus, sorteo Nº 3815 del sábado 20 de septiembre, se registraron dos ganadores en la provincia. Cada uno obtuvo un premio de $1.106.157 por acertar cinco números en la modalidad Match. Los tickets fueron vendidos en la Agencia 023 de Capital y en la Subagencia 143 de Rawson.

Por su parte, el Quini 6, sorteo Nº 3306 del domingo 21 de septiembre, también trajo excelentes noticias para los sanjuaninos. En la modalidad Siempre Sale, hubo dos apostadores que se llevaron $8.007.280 cada uno. Los boletos fueron jugados en la Subagencia 405 de Capital y en la Subagencia 490 de Chimbas.

Además, en la misma edición del Quini 6, un apostador de Caucete logró acertar en la modalidad Segunda Vuelta y se llevó un premio de $2.048.545. El ticket ganador fue vendido en la Agencia 588.

De esta manera, San Juan se ubicó entre las provincias más favorecidas del fin de semana en materia de sorteos, con premios millonarios que llegaron a distintas zonas del territorio provincial.