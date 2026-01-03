Con el comienzo de la temporada alta de viajes por carretera, el Automóvil Club Argentino (ACA) recomendó una serie de pasos clave para preparar el auto y salir a la ruta con mayor seguridad y menos imprevistos, en un contexto de tránsito intenso en rutas nacionales y provinciales.

El primer paso, según el ACA, es hacer un control mecánico completo del vehículo, que incluya la revisión del sistema de frenos y su líquido, niveles de aceite y refrigerante, fluidos y estado de la dirección. Se aconseja cambiar aceite y filtros si corresponde antes de un viaje largo, y verificar el estado de la batería, escobillas del limpiaparabrisas y posibles pérdidas de fluidos.

Los neumáticos son otro punto crítico: es fundamental chequear la presión y profundidad del dibujo, incluida la rueda de auxilio, así como la fecha de fabricación de las cubiertas para asegurarse de su rendimiento óptimo durante todo el trayecto.

Además de la mecánica, el ACA subraya la importancia de tener toda la documentación obligatoria en regla: licencia de conducir vigente, cédula del vehículo, comprobante de seguro y Verificación Técnica Vehicular (VTV) cuando corresponda. También se deben llevar los elementos de seguridad exigidos, como matafuegos con carga vigente y balizas triangulares reflectantes.

La planificación del viaje es otra recomendación central: consultar el estado de las rutas, el pronóstico del tiempo y salir con tiempo suficiente ayuda a evitar maniobras de riesgo y reducir el estrés al volante, analizar paradas y tiempos de descanso cada dos o tres horas para mantener la atención y el bienestar del conductor.

Por último, los especialistas advierten sobre la importancia de no sobrecargar el vehículo con equipaje excesivo, ya que esto puede afectar su comportamiento y estabilidad, y aconsejan contar con asistencia mecánica en ruta ante eventualidades como pinchaduras o fallas eléctricas.