El hallazgo de más de 63 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de bananas dejó al descubierto una compleja maniobra de traslado de droga en San Juan, frustrada por una sucesión de controles y alertas. La carga había salido desde Salta con destino final a Mendoza, pero quedó varada en la provincia luego de que el camión no pudiera superar un control sanitario, lo que obligó a descargar la mercadería y activó la investigación.

Publicidad

Desde el inicio, los changarines quedaron en el centro de la causa. Los investigadores sospechan que, tras detectar la presencia de cocaína entre los cajones de bananas, un grupo de trabajadores que intervino en la descarga y posterior recarga de la mercadería habría organizado un reparto del estupefaciente. Esa hipótesis se sustenta en las cantidades halladas en distintos puntos, en la secuencia de movimientos de la carga y en la vinculación directa de al menos dos changarines con los paquetes de droga secuestrados.

La pesquisa permitió establecer que uno de los trabajadores fue detenido en el Mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas de Rawson cuando entregó una mochila con 12 kilos de cocaína. El imputado, sin antecedentes penales, quedó bajo prisión domiciliaria. En tanto, un segundo changarín permanece prófugo y es intensamente buscado, luego de que se encontraran más de 33 kilos de cocaína ocultos en una mochila en un terreno lindero a su vivienda. Un tercer trabajador fue allanado y notificado de la causa, aunque sin hallazgos de droga en su domicilio, mientras que se investiga la posible participación de un cuarto changarín.

Publicidad

La principal línea investigativa sostiene que la droga habría sido dividida en porciones similares, de entre 16 y 17 kilos por persona. Bajo ese esquema, se analiza si el paquete hallado en el segundo camión correspondía a una de esas partes y si la cantidad encontrada en la vivienda del prófugo responde a una doble asignación o a droga que no llegó a ser distribuida.

Cómo fue el operativo

El operativo se inició cuando el camión que transportaba las bananas desde Salta no pudo ingresar a Mendoza por no contar con el Certificado de Tránsito de Vegetales exigido por el Senasa. Ante esa situación, la mercadería fue descargada en un depósito de Rawson, lo que generó el primer llamado de alerta al resultar inusual el pedido de almacenamiento.

Publicidad

Personal policial realizó una inspección inicial del camión, que incluyó el uso de un perro detector de estupefacientes, aunque en esa instancia no se logró encontrar la droga. Sin embargo, los efectivos tomaron los datos de los changarines que se encontraban trabajando en el lugar, información que luego resultó clave para el avance de la investigación.

Horas más tarde, parte de la carga fue trasladada en otro camión hacia el Mercado Concentrador. Durante ese segundo traslado, el conductor advirtió una caja sospechosa y dio aviso a Gendarmería. Esa intervención permitió hallar cerca de 17 kilos de cocaína ocultos entre los cajones de bananas, lo que derivó en allanamientos, detenciones y el secuestro total de 63 kilos con 121 gramos de cocaína.

La detención posterior del camionero que había abandonado el vehículo en el mercado reforzó la causa, que continúa bajo la órbita de la Justicia Federal y con medidas en curso para determinar el alcance de la maniobra y la responsabilidad de cada uno de los involucrados.