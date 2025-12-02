El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció oficialmente la reapertura del Concurso Público de Ingreso al Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), una instancia clave para acceder a la carrera diplomática. Tras un año sin convocatorias, la Resolución Ministerial N.º 2025-188-APN estableció que las inscripciones estarán habilitadas entre el 27 de abril y el 29 de mayo de 2026.

El proceso permitirá seleccionar hasta 15 aspirantes becarios, quienes iniciarán su formación en 2027 luego de superar exigentes evaluaciones académicas, psicológicas y un coloquio final. La Cancillería destacó que el objetivo de esta nueva edición es incorporar perfiles jóvenes con sólida formación y vocación de servicio.

Para postularse, los interesados deberán ser argentinos nativos u opcionales, tener entre 21 y 35 años al 15 de noviembre de 2026, poseer un título universitario de al menos cuatro años y presentar un certificado de inglés válido. Toda la documentación deberá cargarse en el formulario digital disponible en la web oficial durante el período de inscripción.

La presentación incluye DNI, título o certificado en trámite, acreditación de idioma y la documentación adicional requerida por Cancillería. Una vez enviada la postulación, el sistema genera un comprobante que debe conservarse.

El examen de ingreso está compuesto por una evaluación psicológica, pruebas escritas sobre siete materias vinculadas a derecho, historia, relaciones internacionales y política exterior, además de un coloquio final de aptitud diplomática. Se trata de uno de los procesos de selección más rigurosos del sector público.

Las novedades, fechas de examen y comunicaciones oficiales se publicarán en el sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores y podrán ser enviadas por correo electrónico a los postulantes.

Con esta convocatoria, la Cancillería busca fortalecer el cuerpo diplomático argentino con nuevas generaciones formadas para representar al país en el exterior.