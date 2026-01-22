El Gobierno nacional habilitó una nueva web oficial para tramitar el subsidio a la luz y al gas, que permite a los usuarios solicitar o renovar el beneficio de manera digital y simplificada, sin necesidad de presentarse en oficinas físicas. El sistema está orientado a usuarios residenciales y monotributistas, y se accede con datos personales y documentación que acredite la identidad y la situación socioeconómica del solicitante.

Para iniciar el trámite es necesario ingresar al sitio oficial del Gobierno, identificar el sector de solicitud de subsidios a servicios públicos y completar un formulario con datos personales, como el CUIL, número de contrato del servicio (que figura en la factura de luz o gas) y otros datos de contacto. Los usuarios deben también consignar información sobre sus ingresos, composición familiar y situación laboral, de acuerdo con los criterios establecidos por la normativa vigente para acceder al beneficio.

Publicidad

Luego de completar los datos, el sistema generará una constancia de trámite que puede guardarse o imprimirse para seguimiento. El Gobierno analizará la solicitud y, tras la validación de la información, se comunicará la otorgación o rechazo del subsidio mediante notificación electrónica o mensaje de texto, según los datos de contacto ingresados.

Entre los requisitos más importantes figura la no superación de determinados umbrales de ingresos familiares, que están determinados por la normativa vigente, y que buscan orientar los subsidios hacia sectores con menor capacidad de pago, priorizando a familias de menores recursos y a monotributistas de categorías bajas o trabajadores informales. El sistema está diseñado para evitar fraudes y garantizar que los beneficios lleguen a quienes más lo necesitan.

Publicidad

La nueva plataforma digital también permite actualizar datos personales y renovar la solicitud de subsidio en caso de cambios en la situación socioeconómica del hogar, y se espera que facilite el proceso frente a los trámites tradicionales, reduciendo tiempos de espera y promoviendo la inclusión digital de los usuarios.